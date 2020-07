Away è la serie che manda Hilary Swank nello spazio (Di martedì 7 luglio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=6I27Q0R1fNM Una madre guarda la foto della sua famiglia e pensa al momento in cui potrà riabbracciarla. Peccato che quell’istante è ancora molto lontano: la donna si trova su una nave spaziale, destinazione Marte. È ciò che si vede nel teaser di Away, prima anticipazione della nuova serie fantascientifica di Netflix con protagonista Hilary Swank. L’attrice premio Oscar interpreta Emma Green, astronauta americana ed ex pilota della Marina al comando della prima missione diretta verso il pianeta rosso, che è sposata con Matt Logan (John Charles), ingegnere capo della Nasa, e la coppia ha una figlia di 15 anni, Lex (Talitha Bateman). Creata da Andrew Hinderaker (Penny Dreadful, Pure Genius), la produzione promette di essere un dramma epico ed emozionante in cui si mescolano ai risultati del ... Leggi su wired

Teleblogmag : La serie vede come protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta, costretta a lasciare la sua famigli… - Think_movies : “Away”: le Immagini e il Teaser Trailer Ufficiale della serie con Hilary Swank dal 4 settembre su Netflix… - cinematografoIT : Prime immagini di #Away la nuova serie originale @NetflixIT che sarà disponibile dal 4 settembre. Protagonista Hila… - UniMoviesBlog : #Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di #Away, la nuova serie sci-fi con protagonista la premio Oscar… - 3cinematographe : #Away: il teaser trailer della serie sci-fi #Netflix con #HilarySwank in arrivo a settembre. -