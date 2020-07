Albano e Romina Power insieme per ricordare Taryn, momenti struggenti, il web li sommerge di affetto (Di lunedì 6 luglio 2020) Romina Power ha perso la sua amatissima sorella minore, Taryn e non si è data pace all’inizio sostenendo quanto fosse innaturale che a morire per prima fosse stata la sorella più piccola. Dopo la sua morte Romina Power è stata anche ospite di Mara Venier a Domenica In perché, pur provando un dolore grandissimo, non aveva voluto venir meno ad un impegno preso. Romina Power e il video con la sorella e Albano Romina Power sulla sua pagina Instagram ha postato un video che la riprende insieme ad Albano e alla sorella quando giovanissimi hanno cantato insieme diverse volte. Quel video è molto tenero e ricorda sia a Romina Power che ad Albano momenti bellissimi della loro gioventù. Il video ha fatto il pine di like. Qualche giorno prima Romina aveva postato una foto della sorella tra i fiori del suo giardino e, a corredo della ... Leggi su baritalianews

