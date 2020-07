Under-Napoli, la Roma fa il prezzo e rifiuta contropartite: oggi contatto tra i club (Di domenica 5 luglio 2020) Caccia ad un esterno d'attacco, dal momento che quasi certamente José Maria Callejon andrà via al termine di questa stagione. E il Napoli continua a essere interessato a Cengiz Ünder. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Under-Napoli, la Roma fa il prezzo e rifiuta contropartite: oggi contatto tra i club - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli, #Under in stand-by per la tentazione #Bernardeschi: le ultime di - news24_napoli : Gazzetta – Napoli, nel mirino Under e Bernardeschi! Possono rientrare… - sscalcionapoli1 : Sportitalia - Under per sostituire Callejon, non c'è solo il Napoli: la Roma chiede tanto #calciomercato - CalcioNapoli24 : -