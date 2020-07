Calabria, il 6 luglio ripartono il calcetto e tutti gli sport di contatto (Di domenica 5 luglio 2020) In Calabria il calcetto e tutti gli sport di contatto potranno ripartire in tutto il territorio regionale da lunedì 6 luglio. Questa la decisione tanto attesa dai cittadini annunciata dalla presidentessa della Regione Calabria, Jole Santelli che ha firmato un’ordinanza che elimina il divieto di partecipare a questi eventi di carattere amatoriale o dilettantistico. Il tutto, ovviamente, dovrà svolgersi nel rispetto delle misure igienico-sanitarie per evitare la diffusione di contagi di Covid-19. Questa la nota sul sito della Regione: “Che sia allenamento o gara l’accesso alle sedi potrà avvenire solo in assenza di febbre, tosse, difficoltà respiratorie e alterazione di gusto e olfatto per un periodo precedente l’attività di almeno tre giorni. All’accesso bisognerà misurare la febbre, vietando l’ingresso a chi ... Leggi su sportface

