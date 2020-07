Giovane sub di 20 anni perde la vita a largo delle coste australiane: attaccato e ucciso da uno squalo (Di sabato 4 luglio 2020) Un ragazzo di 20 anni ha perso tragicamente la vita nel corso di un’immersione subacquea. Il Giovane, che si era immerso nelle acque del Queensland, è stato attaccato e morso da uno squalo Orrore nel Queensland (Australia). Un Giovane ragazzo di soli 20 anni, e di cui non conosciamo le generalità, ha perso la vita … L'articolo Giovane sub di 20 anni perde la vita a largo delle coste australiane: attaccato e ucciso da uno squalo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Giovane sub di 20 anni perde la vita a largo delle coste australiane: attaccato e ucciso da uno squalo

Sarà Alessandro Cuccu a guidare la Monteponi dalla panchina nel prossimo campionato di Promozione regionale. Il presidente Giorgio Ciccu, con i suoi collaboratori, ha deciso di affidare la guida tecni ...

Alle Eolie sub salvano capodoglio intrappolato in rete da pesca

Capodoglio intrappolato nella morsa di una rete da pesca illegale al largo dell'isola di Lipari in Sicilia. L'esemplare, un maschio giovane, è stato rintracciato dai volontari di Filicudi Wildlife Con ...

