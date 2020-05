Dmitry Bosov, trovato morto l’imprenditore russo: era uno degli uomini più ricchi del mondo, aveva tre ville in Versilia (Di venerdì 8 maggio 2020) È stato trovato morto il miliardario russo Dmitry Bosov. Accanto al corpo dell’uomo, 52 anni, c’era una pistola ma gli inquirenti stanno ancora vagliando sia l’ipotesi di suicidio che quella di omicidio. Bosov era uno degli uomini più ricchi del mondo. A trovare il corpo nella casa di Mosca è stata la moglie. Proprietario di Antracite Siberiano, il più grande esportatore di carbone e antracite della Russia, presidente e fondatore del gruppo Alltech, Bosov aveva comprato tre mega ville a Forte dei Marmi, nel quartiere Roma Imperiale, una sorta di “Beverly Hills” della Versilia. Tra le magioni acquistate anche quella di Caprotti, Esselunga, al costro di 18 milioni di euro. L'articolo Dmitry Bosov, trovato morto l’imprenditore russo: era uno degli uomini più ricchi del mondo, aveva tre ville in Versilia proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano Morto Dmitry Bosov - ritrovato cadavere del miliardario russo nella sua villa (Di venerdì 8 maggio 2020) È statoil miliardario. Accanto al corpo dell’uomo, 52 anni, c’era una pistola ma gli inquirenti stanno ancora vagliando sia l’ipotesi di suicidio che quella di omicidio.era unopiùdel mondo. A trovare il corpo nella casa di Mosca è stata la moglie. Proprietario di Antracite Siberiano, il più grande esportatore di carbone e antracite della Russia, presidente e fondatore del gruppo Alltech,aveva comprato tre mega ville a Forte dei Marmi, nel quartiere Roma Imperiale, una sorta di “Beverly Hills” della Versilia. Tra le magioni acquistate anche quella di Caprotti, Esselunga, al costro di 18 milioni di euro. L'articolol’imprenditore: era unopiùdel mondo, aveva tre ville in Versilia proviene da Il ...

globne : Dmitry Bosov, trovato morto l’imprenditore russo: era uno degli uomini più ricchi del mondo, aveva tre ville in Ver… - FQMagazineit : Dmitry Bosov, trovato morto l’imprenditore russo: era uno degli uomini più ricchi del mondo, aveva tre ville in Ver… - fashionart19 : @Moonlightshad1 Adesso inizierà con i suoi collaboratori a parlare di questo: Billionaire Bosov commits suicide M… - uccapucha : RT @ItalyQanons: il miliardario russo Dmitry Bosov trovato morto in apparente suicidio vicino a Mosca - Jesse_James2125 : RT @ItalyQanons: il miliardario russo Dmitry Bosov trovato morto in apparente suicidio vicino a Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : Dmitry Bosov Mosca, il miliardario Bosov trovato morto nella sua villa: in Italia aveva comprato 3 ville a Forte dei Marmi Il Messaggero Dmitry Bosov, trovato morto l’imprenditore russo: era uno degli uomini più ricchi del mondo, aveva tre ville in Versilia

Accanto al corpo dell'uomo, 52 anni, c'era una pistola ma gli inquirenti stanno ancora vagliando sia l'ipotesi di suicidio che quella di omicidio È stato trovato morto il miliardario russo Dmitry Boso ...

Il magnate russo si è suicidato ma non ha lasciato lettere

Resta un mistero la morte del magnate russo proprietario dell’ex villa dei Caprotti in Versilia. Era sponsor dell’Hockey Forte dei Marmi. Il presidente: «Un grande amico del nostro paese» FORTE DEI MA ...

Accanto al corpo dell'uomo, 52 anni, c'era una pistola ma gli inquirenti stanno ancora vagliando sia l'ipotesi di suicidio che quella di omicidio È stato trovato morto il miliardario russo Dmitry Boso ...Resta un mistero la morte del magnate russo proprietario dell’ex villa dei Caprotti in Versilia. Era sponsor dell’Hockey Forte dei Marmi. Il presidente: «Un grande amico del nostro paese» FORTE DEI MA ...