Sky Atlantic Confidential: dall'8 maggio, il meglio della serialità al femminile sul canale 111 di Sky (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo Sky Atlantic Maratone, canale che ha tenuto compagnia agli abbonati Sky durante tutto il mese di aprile, un nuovo pop-up channel si accenderà presto sul canale 111 del bouquet Sky. dall'8 maggio, infatti, partirà la programmazione di Sky Atlantic Confidential, pop-up channel realizzato con la media partnership tra Sky e Vanity Fair, che offrirà il meglio della serialità al femminile, dalle più importanti serie degli ultimi venti anni fino ad arrivare a titoli più recenti.Sky Atlantic Confidential: dall'8 maggio, il meglio della serialità al femminile sul canale 111 di Sky pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2020 12:36. Leggi su blogo Sky Atlantic Confidential : dall’8 al 28 maggio arriva un canale con le serie al femminile

