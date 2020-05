In Campania la prima app per la teleriabilitazione dei bambini con problemi di apprendimento (Di martedì 5 maggio 2020) Nasce in Campania un’app innovativa e unica nel suo genere che consente ai bambini affetti da Disturbi specifici dell’apprendimento di poter svolgere da casa le attività di riabilitazione a distanza. Si chiama Astras ed è stata sviluppata dai ricercatori del Neapolisanit di Ottaviano, l’unico centro campano dotato di un’equipe impegnata nello sviluppo di tecnologie per la riabilitazione. A causa dell’emergenza Covid-19, i pazienti con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, o affetti da iperattivismo, o che stanno svolgendo un training ipercognitivo, hanno dovuto sospendere i trattamenti erogati presso il centro. Con questa applicazione sarà garantito loro il monitoraggio, la valutazione e la riabilitazione a distanza, con la supervisione del Servizio sanitario nazionale o di una struttura convenzionata con il Ssn. Il ... Leggi su ildenaro Covid - nasce in Campania la prima App di teleriabilitazione per bambini con Dsa

PRIMA PAGINA - CdS Campania : "Emozione Napoli - il piano di Gattuso per lo sprint finale"

