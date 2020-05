Elena Aubry | la rabbia della mamma a due anni dalla morte | «Hanno rubato le sue ceneri

(Di martedì 5 maggio 2020) «Una notizia che mai avrei voluto dare.ledi», apre così il post di Graziella Viviano, ladi, la 25enne morta su via Ostiense...

carlettona : RT @leggoit: Elena Aubry, l'appello della mamma a due anni dalla morte: «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Elena Aubry, l'appello della mamma a due anni dalla morte: «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro» - leggoit : Elena Aubry, l'appello della mamma a due anni dalla morte: «Hanno rubato le sue ceneri dal sepolcro» -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Aubry

Il Messaggero

Rubate le ceneri di Elena Aubry, la motociclista di Roma morta a 26 anni il 6 maggio di due anni fa sull'Ostiense a causa di un incidente stradale causato dall'asfalto sconnesso. A denunciarlo la mamm ...«Una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di Elena», apre così il post di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la 25enne morta su via Ostiense il 6 maggio 2018 in sella all ...