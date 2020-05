Coronavirus in Toscana: 9 morti oggi 2 maggio. E 80 nuovi contagi. Guarigioni a quota 3.297 (Di sabato 2 maggio 2020) Sono 9 i morti per Coronavirus registrati in Toscana oggi, 2 maggio. Quindi in calo, rispetto ai ieri, quando cen'erano stati 16. In calo anche i nuovi contagi: 80. Che fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 9.525. Crescono i guariti: più 2,5% rispetto a ieri e raggiungono quota 3.297 Leggi su firenzepost Coronavirus : Lotti a Rossi - ‘anche in Toscana allenamento professionisti’

Sono 9 i morti per Coronavirus registrati in Toscana oggi, 2 maggio. Quindi in calo, rispetto ai ieri, quando cen'erano stati 16. In calo anche i nuovi contagi: 80. Che fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 9.525. Crescono i guariti: più 2,5% rispetto a ieri e raggiungono quota 3.297

