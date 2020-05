Coronavirus, come pulire e sanificare l’auto: i consigli dell’ISS (Di sabato 2 maggio 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha deciso di pubblicare sul proprio sito web alcuni consigli utili per pulire e sanificare la propria auto Dopo quasi due mesi dall’inizio del lockdown, l’Italia è pronta (almeno in parte) a ripartire. Dal prossimo lunedì 4 maggio prenderà il via la Fase 2, che permetterà a diverse attività lavorative di … L'articolo Coronavirus, come pulire e sanificare l’auto: i consigli dell’ISS proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Sogni in quarantena : come il coronavirus ha cambiato le nostre notti

Coronavirus - come si calcola l’indice di trasmissibilità R0

Coronavirus - l’esercito britannico sa come ucciderlo : spray per insetti (Di sabato 2 maggio 2020) L’Istituto Superiore di Sanità ha deciso di pubblicare sul proprio sito web alcuniutili perla propria auto Dopo quasi due mesi dall’inizio del lockdown, l’Italia è pronta (almeno in parte) a ripartire. Dal prossimo lunedì 4 maggio prenderà il via la Fase 2, che permetterà a diverse attività lavorative di … L'articolol’auto: idell’ISS proviene da www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, l'indice di contagio R0 come si calcola? Corriere della Sera Coronavirus, Fase 2: cosa cambia dal 4 maggio e cosa deve ancora chiarire il Governo

Da lunedì inizierà ufficialmente la Fase 2 in Italia ma ci sono ancora cose che il Governo deve chiarire e in questo senso palazzo Chigi potrebbe pubblicare sul sito le risposte sui dubbi del Dpcm, po ...

Coronavirus, Bracco: "Oggi all’Italia servono la tenacia e lo spirito di unità di Expo 2015"

“Ricordo quel 1° maggio come fosse adesso”, dice Diana Bracco, allora Presidente Expo 2015 Spa e Commissario Generale per il Padiglione Italia, “e in particolare l’emozione del primo spettacolo di ...

