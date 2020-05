Coronavirus, Cida, “Oltre 21mila persone on line per prima ora maratona manager” (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state oltre 21mila le persone che si sono collegate nella prima ora di programmazione della ‘maratona dei manager’, la kermesse on line organizzata da Cida in collaborazione con tutte le organizzazioni di manager, alte professionalità, professionisti e comunicatori. Visibile sulla piattaforma , ‘maratona con i manager’ è partita puntuale alle 10 con il saluto e la definizione degli obiettivi e della rotta della giornata da parte di Mario Mantovani, presidente Cida. La manifestazione ha visto sin dal primo minuto oltre un migliaio di persone collegate alla sola piattaforma e tante altre agli oltre 30 canali e piattaforme online che la ospitano per buona parte o tutta la giornata. Tantissimi anche i commenti sui social, molti dei quali scorrono in diretta sotto al video di chi ... Leggi su calcioweb.eu Non ha retto allo stress : Mary - infermiera in un reparto Covid - si è suicidata. Le vittime ‘collaterali’ del Coronavirus

Coronavirus - muore suicida dottoressa 49enne che curava i contagiati

Coronavirus - ristoratore travolto dalla crisi si suicida con un colpo di fucile (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state oltreleche si sono collegate nellaora di programmazione della ‘dei manager’, la kermesse onorganizzata dain collaborazione con tutte le organizzazioni di manager, alte professionalità, professionisti e comunicatori. Visibile sulla piattaforma , ‘con i manager’ è partita puntuale alle 10 con il saluto e la definizione degli obiettivi e della rotta della giornata da parte di Mario Mantovani, presidente. La manifestazione ha visto sin dal primo minuto oltre un migliaio dicollegate alla sola piattaforma e tante altre agli oltre 30 canali e piattaforme onche la ospitano per buona parte o tutta la giornata. Tantissimi anche i commenti sui social, molti dei quali scorrono in diretta sotto al video di chi ...

TV7Benevento : Coronavirus, Cida, 'Oltre 21mila persone on line per prima ora maratona manager'... - fisco24_info : Coronavirus, Cida, 'Oltre 21mila persone on line per prima ora maratona manager' : - fisco24_info : Coronavirus, Cida: 'Manager centrali per ripartenza Italia' : - Notiziedi_it : Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze - Notiziedi_it : Coronavirus, da Cida #maratonamanager per ripartire con le competenze -