Justine Mattera | scatto in bianco e nero mozzafiato I fan | “Sei favolosa”

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nuova foto di. Loinfa girare la testa ai fan. Scollaturache ha estasiato i follower Getty ImagesIn questo periodo,sta deliziando i suoi fan con alcuni scatti “bollenti”. Recentemente, aveva già risposto con una foto provocante sul suo profilo di Instagram, a tutte le critiche che le erano piovute da alcuni follower: le rimproveravano di essere troppo vecchia per postare certe fotografie, che era raccomandata, che era troppo muscolosa e troppo magra. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. La showgirl, che il prossimo 7 maggio compirà 49 anni, si sente giustamente libera di pubblicare i contenuti che desidera. Anche perché, come si evince dall’ultima foto postata, unoin, la sua forma fisica è davvero ...

CalcioWeb : I follower 'spinti' su Instagram: 'mi chiedono l'intimo', la confessione della showgirl [FOTO] - - zazoomnews : Justine Mattera- Feticisti? Ci sono sempre. Mi chiedono anche lintimo che indosso - #Justine #Mattera- #Feticisti? - _DAGOSPIA_ : LA QUARANTENA CON IL MARITO, I FETICISTI ‘CHE NON MANCANO MAI’, IL COVID: PARLA JUSTINE MATTERA… - zazoomnews : “Che visione scommetto che sei senza mutande”: Justine Mattera il completo trasparente infiamma il web [FOTO] -… - zazoomblog : “Che visione scommetto che sei senza mutande”: Justine Mattera il completo trasparente infiamma il web [FOTO] -… -

Ultime Notizie dalla rete : Justine Mattera

Justine Mattera è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta ...Justine Mattera non rinuncia all'intimità neanche in quarantena. La showgirl intervista nel programma radiofonico 'I Lunatici' ha raccontato che in casa ha delle "zone" dove può stare da sola con il m ...