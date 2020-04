De Micheli: allo studio app per evitare affollamento sugli autobus (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Una App per conoscere in tempo reale l’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico. È l’idea che si sta valutando al Ministero dei Trasporti in collaborazione con il Ministero dell’Innovazione. “Abbiamo messo allo studio insieme alla Ministra Pisano l’ipotesi di una app che, là dove c’è tanta congestione di passeggeri, ci dia la possibilità di poter dire prima ai passeggeri che vogliono salire su quel mezzo, guarda che quel mezzo arriverà pieno e quindi dovrai aspettare quello successivo”, ha spiegato la Ministra Paola De Micheli ad Agorà Rai Tre questa mattina. Leggi su quifinanza Coronavirus - De Micheli : “Fase 2 trasporti? All’inizio ci saranno problemi e lentezze. Allo studio bonus 200 euro per mobilità alternativa” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Una App per conoscere in tempo reale l’dei mezzi di trasporto pubblico. È l’idea che si sta valutando al Ministero dei Trasporti in collaborazione con il Ministero dell’Innovazione. “Abbiamo messoinsieme alla Ministra Pisano l’ipotesi di una app che, là dove c’è tanta congestione di passeggeri, ci dia la possibilità di poter dire prima ai passeggeri che vogliono salire su quel mezzo, guarda che quel mezzo arriverà pieno e quindi dovrai aspettare quello successivo”, ha spiegato la Ministra Paola Dead Agorà Rai Tre questa mattina.

