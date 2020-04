In ospedale per 40 giorni per Coronavirus: il rientro a casa e l’abbraccio con i familiari è commovente e fa il giro del web (VIDEO) (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Non vedevo l’ora, 40 giorni infernali, infiniti tra pianti e bestemmie che volavano e dicevo “perchè proprio a me, ma che ho fatto di male” finché non si prova sulla propria pelle non ci si crede, lo vediamo lontano. Ma sto pezzo di merda stava dietro l’angolo e nessuno se ne rendeva conto… Eppure tu, HAI VINTO.Ho ricevuto un infinità di messaggi d’affetto. V’abbraccerei uno ad uno, così come ho fatto con lui. Non c’ho più parole. ECCOLO, DOPO 40 giorni. UN UOMO UNA BESTIA, UN GUERRIERO. SEI GRANDE PAPÀ”. Sono le parole di Clarissa Barbieri che, dopo 40 giorni di lontananza, rivede e riabbraccia il padre, Marco, 56 anni, finalmente guarito dal Coronavirus. L’uomo, ex dirigente della AS Roma, viene accolto (e travolto, tanto da buttarlo a terra) ... Leggi su ilcorrieredellacitta Neuromed : Un ospedale virtuale per i malati di Parkinson. Terapia di gruppo nonostante il coronavirus

