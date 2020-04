Riapertura a giugno per acconciatori, la Camera di Commercio: “Scelte incomprensibili” (Di martedì 28 aprile 2020) Camera di Commercio di Napoli: critiche alle scelte del Governo sulle riaperture da giugno per estetiste, acconciatori e pubblici esercizi (“Scelte incomprensibili. A rischio decine di migliaia di imprese”). “Ho ascoltato con il vice presidente Luongo le dichiarazioni del Presidente Conte sulla Riapertura tra 5 settimane di Estetiste, acconciatori e pubblici esercizi, il provvedimento ci lascia basiti” – ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola – Queste imprese sono chiuse da 2 mesi e si stanno preparando da giorni ad una Riapertura in massima sicurezza”. Palazzo della Borsa denuncia che tempi così lunghi rischiano di mettere in ginocchio il comparto più importante per i servizi alla persona. La piaga dell’abusivismo domiciliare sta dilagando in maniera incontrollabile e gli imprenditori ... Leggi su 2anews Parrucchieri ed estetisti - non è proprio il 1 giugno. Ecco la data effettiva di riapertura

La protesta di parrucchieri e centri estetici per la riapertura il primo giugno

