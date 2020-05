Il Paradiso delle Signore chiude con ascolti tv record in attesa del nuovo set, Alessandro Tersigni «Riprese forse a giugno» oggi le repliche della quarta stagione (Di martedì 28 aprile 2020) Il Paradiso delle Signore batte tutti nel pomeriggio, ascolti record per l'ultima puntata, quando ricominceranno le riprese? Il Paradiso delle Signore ha chiuso anticipatamente ieri pomeri. L’ultima puntata, registrata prima dello stop, ha raggiunto il 16,7% con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. La soap italiana di Rai 1 ha proseguito sulla stessa linea di ascolti tv superando tutti nella fascia oraria del Day-Time pomeriggio, persino la telenovela spagnola “Il Segreto”su Canale 5. Oggi pomeriggio alle 15.40 cominceranno le repliche della quarta stagione, in attesa del nuovo set, attualmente bloccato per l’emergenza ... Leggi su spettacoloitaliano Il paradiso delle signore - zia Ernesta : “Più spazio nelle nuove puntate”

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di lunedì 4 maggio 2020

Il Paradiso delle signore : Arianna Montefiori e quella nostalgia (Di martedì 28 aprile 2020) Ilbatte tutti nel pomeriggio,per l'ultima puntata, quando ricominceranno le riprese? Ilha chiuso anticipatamente ieri pomeri. L’ultima puntata, registrata prima dello stop, ha raggiunto il 16,7% con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. La soap italiana di Rai 1 ha proseguito sulla stessa linea ditv superando tutti nella fascia oraria del Day-Time pomeriggio, persino la telenovela spagnola “Il Segreto”su Canale 5. Oggi pomeriggio alle 15.40 cominceranno le repliche della quarta stagione, indelset, attualmente bloccato per l’emergenza ...

frastarita : @ale_alfa9 vanno nel paradiso delle ucronie, un posto molto bello che le conserva tutte finché non si possono ripre… - PeriniGiovanni : La 'bontà' è una delle più alte forme di intelligenza umana, mentre 'amare il prossimo più di se stessi' supera i c… - GNodelli : @marcopalears fai come me cambia Paese... io vivo in paradiso.... alle isole delle Mauritius - PortiusPaula : RT @IlVoloversInter: E @piero_barone ci porta in Paradiso.. Meraviglia delle meraviglie ??dal profilo Instagram di Piero from Matera during… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle Il paradiso delle signore, le trame dal 4 all’8 maggio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Voleva passare la quarantena a Disney World: arrestato

Tra i tanti posti isolati dove passare la quarantena, il 42 enne Richard McGuire aveva scelto Disney World. Il parco divertimenti di Orlando, infatti, è chiuso da marzo a causa coronavirus. Quale luog ...

Alberto Bradanini - Economia e società allo stremo: cosa si potrebbe fare

Un acuto economista del secolo scorso affermava che la sola cosa più instabile dell’economia sono gli economisti. Un’osservazione questa che potrebbe estendersi alla politica se non fosse smentita dal ...

Tra i tanti posti isolati dove passare la quarantena, il 42 enne Richard McGuire aveva scelto Disney World. Il parco divertimenti di Orlando, infatti, è chiuso da marzo a causa coronavirus. Quale luog ...Un acuto economista del secolo scorso affermava che la sola cosa più instabile dell’economia sono gli economisti. Un’osservazione questa che potrebbe estendersi alla politica se non fosse smentita dal ...