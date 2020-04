Napoli, sciame sismico in zona flegrea: ecco cosa è successo (Di domenica 26 aprile 2020) L’area flegrea, in provincia di Napoli, è stata al centro dall’alba da uno sciamesismico che è iniziato intorno alle 4,16. Tutto è iniziato alle 4,16, andando avanti fino alle 7,23 con 22 eventi registrati. Tre le scosse di terremoto avvertite da buona parte della popolazione sorpresa nel sonno: la prima, alle 4,16, di magnitudo 2,0, la seconda, alle … L'articolo Napoli, sciame sismico in zona flegrea: ecco cosa è successo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Terremoto - sciame sismico a Napoli : gente in strada - nessun danno

