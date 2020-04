Covid-19, ancora deciso calo di positivi, – 165 da ieri (Di domenica 26 aprile 2020) In Sicilia numeri ancora positivi riguardo l’emergenza Covid19. Sull’isola continua il boom di guariti e calano ricoveri e contagi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 26 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.107 (-165), 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4). Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (0) – mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo ... Leggi su direttasicilia Come la Lombardia manda ancora nelle RSA i pazienti ex-COVID-19

A Codogno - un reparto dell’ospedale torna Covid free : “Un passo verso la normalità che è ancora lontana”

Emergenza Covid-19 a Bari - focolaio Siciliani carni salgono a 66 i contagiati - si attendono ancora altri referti (Di domenica 26 aprile 2020) In Sicilia numeririguardo l’emergenza19. Sull’isola continua il boom di guariti e calano ricoveri e contagi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 26 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sonocontagiate 2.107 (-165), 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4). Degli attuali 2.107, 478 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (0) – mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo ...

robertosaviano : Speculare sui bisogni è l’arte del profitto, e le mafie sono la massima espressione di quest’arte. La pandemia da C… - OndeFunky : No non sono tranquilla. La fase 2 che già spinge i più a riversarsi nelle strade mi fa paura. Ancora troppi morti… - rtl1025 : ?? Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso di nuovi contagiati in #Lombardia e il dato di… - GiovaQuez : In corso cabina di regia tra governo e enti locali. Il Dpcm con le misure per la Fase 2 potrebbe essere pronto entr… - sfaccimmone : Dall'alto della mia ignoranza, ho l'impressione che i virologi (tutti) non c'hanno capito ancora un cazzo di questo #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid-19 in Umbria: ancora due nuovi casi positivi e un’altra vittima Umbria 24 News Coronavirus, Conte: “Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un ‘liberi tutti'”

‘Revisione’ delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole”, ha evidenziato Conte. “Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma ...

Nuove visite per chi era positivo, quarantena per chi viene dall’estero. La ripresa dello sport nella fase 2

Anche se il mondo dello sport è impaziente di ripartire, come pure tutte le altre attività bloccate dal lockdown , siamo ancora nella cosiddetta fase ... di controllo circa la positività o meno al ...

‘Revisione’ delle regole, voglio chiarirlo subito, non significa abbandono delle regole”, ha evidenziato Conte. “Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma ...Anche se il mondo dello sport è impaziente di ripartire, come pure tutte le altre attività bloccate dal lockdown , siamo ancora nella cosiddetta fase ... di controllo circa la positività o meno al ...