Coronavirus | Conte parla alla Camera | “Ecco come sarà la Fase 2” Tutti i dettagli

(Di martedì 21 aprile 2020) L’informativa del capo del governo al Senato: «Al lavoro per l’app di tracciamento: sarà solo su base volontaria, senza penalizzazioni per chi non la scaricherà» L’obbligo di indossare mascherine e il distanziamento sociale dovranno essere mantenuti, seppure con alcune modifiche, fino a che non ci saranno vaccino o terapie efficaci. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella sua informativa al Senato. Il premier ha inserito il provvedimento in una lista di cinque punti che sintetizzano il piano di risposta sanitaria predisposto dal governo. Nell’elenco rientrano anche il rafforzamento dei servizi di prevenzione per evitare che si ripetano casiquello dell’esplosione di contagi nelle residenze sanitarie per anziani; l’individuazione di strutture dedicate esclusivamente al trattamento del ...