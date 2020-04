Il coronavirus non ferma la solidarietà: le iniziative dell’associazione il Cuore di Andrea (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il coronavirus non ha rallentato le attività dell’associazione il Cuore di Andrea che ha concluso la campagna pasquale di solidarietà a Benevento e donerà la somma di 800 euro alla locale Protezione Civile, inoltre, grazie all’aiuto di numerosi volontari, ha diffuso in più città d’Italia oltre duemila colombe pasquali della solidarietà. Nel capoluogo sannita una parte delle colombe della solidarietà sono state donate alla Croce Rossa di Benevento. L’associazione il Cuore di Andrea è nata il 20 luglio 2018 per onorare in modo degno e duraturo il nome di Andrea Pappalardo – scomparso prematuramente il 31 marzo 2017. Andrea era molto legato alla città di Benevento, nella quale vivono i suoi nonni, e durante la sua permanenza nel Sannio frequentava ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - l’Oms contro Ricciardi : “Le sue opinioni non ci rappresentano”

Coronavirus - Novak Djokovic contro vaccino/ "Non vorrei essere costretto a farlo"

Coronavirus - nuova denuncia dalla casa di riposo degli artisti di Milano : «Ero malato e non mi hanno isolato». Ma la direzione nega (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilnon ha rallentato le attività dell’associazione ildi Andrea che ha concluso la campagna pasquale di solidarietà a Benevento e donerà la somma di 800 euro alla locale Protezione Civile, inoltre, grazie all’aiuto di numerosi volontari, ha diffuso in più città d’Italia oltre duemila colombe pasquali della solidarietà. Nel capoluogo sannita una parte delle colombe della solidarietà sono state donate alla Croce Rossa di Benevento. L’associazione ildi Andrea è nata il 20 luglio 2018 per onorare in modo degno e duraturo il nome di Andrea Pappalardo – scomparso prematuramente il 31 marzo 2017. Andrea era molto legato alla città di Benevento, nella quale vivono i suoi nonni, e durante la sua permanenza nel Sannio frequentava ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Siamo alle barzellette. Oggi l'Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentat… - FabrizioRomano : Quique Setién: “Non mi illudo sull’acquisto di Lautaro Martinez al Barça: ci sarà una grossa crisi ecomomica per il… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola le re… - arcocielo : RT @petergomezblog: #Coronavirus , il caso delle mascherine Ffp3 inviate alle farmacie. Inail: “La dichiarazione di conformità non rispetta… - zazoomnews : Coronavirus Novak Djokovic contro vaccino- Non vorrei essere costretto a farlo - #Coronavirus #Novak #Djokovic… -