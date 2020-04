Portano la figlia in ospedale per un controllo post trapianto: multa di 533 euro (Di sabato 18 aprile 2020) Una famiglia di Grosseto è stata multata per aver violato le norme sugli spostamenti disposte dal decreto anti coronavirus. Mamma e papà erano infatti uscita di casa per portare la figlia di otto anni all’ospedale Santa Chiara di Pisa per un controllo medico concordato dopo un trapianto di midollo osseo. Nonostante le spiegazioni gli agenti della Polizia stradale non hanno voluto fare eccezioni e li hanno sanzionati con 533 euro di multa. In un video pubblicato sui social, il padre della bambina ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, spiegando: “La madre non se la sentiva di guidare perché è neopatentata e la bimba vuole la mamma quando entra nel reparto di ospedale. Ecco perché eravamo tutti insieme”.



“Ho spiegato questo alle forze di polizia che mi hanno fermato ma non ... Leggi su caffeinamagazine Portano la figlia di 8 anni a un controllo post-trapianto ma vengono multa di 533 euro

