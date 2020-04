Coronavirus a Napoli, Anm verso la fase 2: passeggeri dimezzati in metropolitana (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus a Napoli: il piano di Anm per la fase 2 potrebbe prevedere il dimezzamento dei passeggeri da 800 a 400 per ogni treno della linea 1 della metropolitana. Come tutta la città di Napoli, anche Anm è proiettata verso la fase 2, quella di convivenza col Coronavirus. Per affrontarla al meglio, l’azienda di trasporto ha preparato un piano che prevede innanzitutto il dimezzamento del numero dei passeggeri per ogni treno della Linea 1 della metropolitana: 400 invece di 800. Inoltre, come riporta “Repubblica”, si prevedono accessi limitati nelle stazioni, tornelli conta-persone, mascherine e guanti a bordo, oltre alla sanificazione strutturale dei mezzi. L’azienda metterà in campo più personale per controllare gli accessi: la previsione è di 20mila passeggeri quotidiani a fronte dei 145mila di due mesi fa. Per quanto riguarda ... Leggi su 2anews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Sanzionato un imprenditore a Napoli che produceva mascherine - violava le disposizioni di salute e sicurezza

Coronavirus a Napoli - vendita di dolci nella panetteria : chiusura di cinque giorni per Moccia

