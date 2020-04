Meloni sulle task force di Conte: “Vengono pagati? Era meglio sfruttare i mille parlamentari” (Di giovedì 16 aprile 2020) Giorgia Meloni attacca la politica di Conte. Una politica fatta anche di sprechi e di provvedimenti illogici. “Questo è un governo che tra una cosa e l’altra, task force di qua task force di là, ci sono circa 120 persone che dovrebbero coadiuvarlo. Abbiamo 120 persone che lavorano con il governo e teniamo il Parlamento praticamente chiuso. Ma scusate: abbiamo mille persone profumatamente pagate dagli italiani per dare risposte e non le facciamo lavorare e poi ne prendiamo altre 120, che non abbiamo capito se paghiamo per fare non si è capito bene cosa?”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio Radio. Meloni: “Devono riaprire tutti insieme, senza favoritismi” “Quando si riapre devono riaprire tutti, non si deve discriminare nessuno, tutti quelli che possono garantire la distanza di ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Mentana sulle parole di Conte verso Salvini e Meloni : “Se l’avessimo saputo non avremmo mandato in onda quella parte”

L’attacco frontale di Conte a Salvini e Meloni sulle «falsità dette sul Mes»

Meloni : «Il governo ha agito in ritardo. E non ho capito l’uscita di Salvini sulle Chiese» (Di giovedì 16 aprile 2020) Giorgiaattacca la politica di. Una politica fatta anche di sprechi e di provvedimenti illogici. “Questo è un governo che tra una cosa e l’altra,di quadi là, ci sono circa 120 persone che dovrebbero coadiuvarlo. Abbiamo 120 persone che lavorano con il governo e teniamo il Parlamento praticamente chiuso. Ma scusate: abbiamopersone profumatamente pagate dagli italiani per dare risposte e non le facciamo lavorare e poi ne prendiamo altre 120, che non abbiamo capito se paghiamo per fare non si è capito bene cosa?”. Così Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ai microfoni di Radio Radio.: “Devono riaprire tutti insieme, senza favoritismi” “Quando si riapre devono riaprire tutti, non si deve discriminare nessuno, tutti quelli che possono garantire la distanza di ...

ignaziocorrao : La cosa che più ha fatto infuriare #Salvini e #Meloni non sono gli schiaffoni presi da #Conte sulle loro bugie, ma… - fattoquotidiano : Coronavirus, Mentana sulle parole di Conte verso Salvini e Meloni: “Se l’avessimo saputo non avremmo mandato in ond… - LatoClaudio : RT @ignaziocorrao: La cosa che più ha fatto infuriare #Salvini e #Meloni non sono gli schiaffoni presi da #Conte sulle loro bugie, ma la ri… - tafudany1 : RT @SalaLettura: Dopo poco scese il crepuscolo, un crepuscolo color dell'uva, violetto sulle coltivazioni di aranci e sui lunghi campi di m… - riccardoronca : RT @SforzaFogliani: Se il Decreto liquidità non lo cambiano nel convertirlo in legge, siamo di fronte ad una patrimoniale sulle banche. Sen… -