Robin Hood sarà il prossimo remake in carne e ossa della Disney (Di martedì 14 aprile 2020) Il non facile contesto di questi ultimi mesi sta colpendo duramente anche tutta l’industria dello spettacolo, i grandi studios cinematografici in primis. Disney in particolare sta affrontando, oltre ai ritardi delle proprie produzioni, anche la chiusura dei vari parchi divertimenti in tutto il mondo. Se da una parte è stata costretta a rimandare il titolo Pixar Soul previsto per giugno (andrà a novembre) e il film animato Raya and the Last Dragon (ora spostato al marzo 2021), dall’altra sta nel frattempo progettando le mosse successive. In particolare la novità delle ultime ore è l’ufficializzazione che il prossimo remake live-action riguarderà Robin Hood. Continua dunque l’impegno della casa di Topolino sul fronte del rifacimento in carne e ossa delle sue pellicole animate di culto: dopo Dumbo, Aladdin, Il re leone e il ... Leggi su wired Robin Hood - il remake in CGI sarà un’esclusiva Disney Plus

Il non facile contesto di questi ultimi mesi sta colpendo duramente anche tutta l'industria dello spettacolo, i grandi studios cinematografici in primis. Disney in particolare sta affrontando, oltre ai ritardi delle proprie produzioni, anche la chiusura dei vari parchi divertimenti in tutto il mondo. Se da una parte è stata costretta a rimandare il titolo Pixar Soul previsto per giugno (andrà a novembre) e il film animato Raya and the Last Dragon (ora spostato al marzo 2021), dall'altra sta nel frattempo progettando le mosse successive. In particolare la novità delle ultime ore è l'ufficializzazione che il prossimo remake live-action riguarderà Robin Hood. Continua dunque l'impegno della casa di Topolino sul fronte del rifacimento in carne e ossa delle sue pellicole animate di culto: dopo Dumbo, Aladdin, Il re leone e il ...

