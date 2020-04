Francesco Totti, il balletto su TikTok si trasforma in un incubo (Di martedì 14 aprile 2020) Questo articolo Francesco Totti, il balletto su TikTok si trasforma in un incubo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Totti ha voluto inaugurare il suo account su TikTok con un balletto davvero inaspettato insieme a tutta la sua famiglia, ma diventa un incubo. Francesco Totti ha ufficialmente aperto un account su TikTok, un famosissimo social network che ormai da qualche mese a questa parte è diventata una delle piattaforme più seguite ed apprezzate … Leggi su youmovies Costretto dai figli a farsi vedere ‘così’. Francesco Totti chiuso in casa non ha scampo. E regala un momento esilarante

Francesco Totti sempre più social - balletto esilarante sulle note di Vasco

Francesco Totti su TikTok - balletto con i figli sulle note di Vasco (Di martedì 14 aprile 2020) Questo articolo, ilsusiin unè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto inaugurare il suo account sucon undavvero inaspettato insieme a tutta la sua famiglia, ma diventa unha ufficialmente aperto un account su, un famosissimo social network che ormai da qualche mese a questa parte è diventata una delle piattaforme più seguite ed apprezzate …

ASRomaEN : ?? | #OnThisDay in 1999... Marco Delvecchio and Francesco Totti combine to deliver another memorable derby win! ??… - msmartali : RT @LeonardoSecondo: Francesco Totti ?? #ASRoma #Idoli #legend @OfficialASRoma @Totti - GuyTotti : RT @LeonardoSecondo: Francesco Totti ?? #ASRoma #Idoli #legend @OfficialASRoma @Totti - fegato82 : RT @LeonardoSecondo: Francesco Totti ?? #ASRoma #Idoli #legend @OfficialASRoma @Totti - thatjeffboy : RT @Umar__farruk: YOUR FAVORITE ITALY ????PLAYER? - Andrea Pirlo - Francesco Totti - Lorenzo Insigne - Gianluigi Buffon (NOT HERE? MENTION… -