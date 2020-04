Coronavirus | un McDonald’s in Cina vieta l’ingresso alle “persone di colore”

Leggi su tpi

(Di martedì 14 aprile 2020) “Le persone di colore non possono entrare”. Questa la vergognosa scritta su un cartello comparso all’ingresso di un McDonald’s di Guangzhou, città dellameridionale, posizionato per “motivi di sicurezza” data l’emergenza. Una denuncia di razzismo che è diventata virale grazie a un video circolato su Twitter, il quale riprende appunto il cartello all’entrata del locale della nota catena di ristoranti fast food, messo in seguito alla notizia di nuovi contagi da Covid-19 che hanno colpito dei cittadini di origine africana. Immediato, naturalmente, lo sdegno del popolo del web, con la clip che ha fatto in poche ore il giro del mondo. Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems ...