Perché Maria De Filippi non mi poteva parlare Bomba nella notte | Nicolai vuota

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora al centro delle polemiche. Si parla di Amici e, in particolare, diGorodiskii, che continua a far discutere dal suo profilo Instagram. Molto criticato durante il talent di Canale 5, nel corso dellatra domenica e lunedì,ha sganciato un'altra: ha parlato della presunta raccomandazione ricevuta daDe, argomento che gli haters usano per attaccarlo, sia per essere riuscito ad entrare nel programma sia per il fatto di essere stato tra i finalisti. Gorodiskii ha detto la sua sull'argomento in modo molto crudo: "Ho letto pure un altro messaggio che diceva raccomandato da: lei non mitanto; sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato – ha spiegato online –. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all'ultimo momento di fare Amici e, con tutto il ...