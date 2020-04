Coronavirus, l’arbitro torna a fare l’infermiere: “la gente ha bisogno di me” (Di lunedì 13 aprile 2020) Era diventato uno degli arbitri più stimati, adesso è tornato a fare l’infermiere per provare a salvare le vite dall’emergenza Coronavirus. Stiamo parlando di Igor Benevenuto, direttore di gara del “Brasilerao”, la massima categoria. Il calcio adesso è fermo, e per questo motivo (ma non solo), è tornato negli ospedali. “E’ chiaro che ho paura, certamente piu’ di quando arbitro una partita, perché ci sono già stati casi di infermieri che, a causa del virus, sono deceduti – ha spiegato ad alcuni media locali come riporta anche Sportmediaset -. Questo è un ‘nemico’ che può colpire chiunque, persone di tutte le età, ma ora la gente ha bisogno di me e non posso tirarmi indietro: qui sono più utile”. Coronavirus, il difensore vince la battaglia e bacia ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - dall’arbitro per passione al pediatra che ha curato i bambini dello Sri Lanka : ecco i 13 medici morti in prima linea

Coronavirus - si ferma anche Guida : l’arbitro di Juve-Inter in autoisolamento volontario

Coronavirus - l’arbitro proviene da Lodi : i calciatori lo fanno sostituire (Di lunedì 13 aprile 2020) Era diventato uno degli arbitri più stimati, adesso èto al’infermiere per provare a salvare le vite dall’emergenza. Stiamo parlando di Igor Benevenuto, direttore di gara del “Brasilerao”, la massima categoria. Il calcio adesso è fermo, e per questo motivo (ma non solo), èto negli ospedali. “E’ chiaro che ho paura, certamente piu’ di quando arbitro una partita, perché ci sono già stati casi di infermieri che, a causa del virus, sono deceduti – ha spiegato ad alcuni media locali come riporta anche Sportmediaset -. Questo è un ‘nemico’ che può colpire chiunque, persone di tutte le età, ma ora lahadi me e non posso tirarmi indietro: qui sono più utile”., il difensore vince la battaglia e bacia ...

CalcioWeb : #Coronavirus, l'arbitro torna a fare l'infermiere: 'la gente ha bisogno di me' - - sportli26181512 : Spagna: arbitro si offre di tornare in Polizia per l'emergenza coronavirus: 'Mi sono offerto di tornare in Polizia… - zazoomblog : Coronavirus l’ex arbitro di Serie A: “respirazione crollata e insufficienza polmonare” [NOME e DETTAGLI] -… - CalcioWeb : #Coronavirus, l'ex arbitro di #SerieA: 'respirazione crollata e insufficienza polmonare' [NOME e DETTAGLI] - - news24_napoli : Serie A, l’ex arbitro Cardona: "Coronavirus? Avevo un’insufficienza… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’arbitro Coronavirus, Cardona: «Io, ex arbitro di A senza più respiro. Ho vissuto il dramma della rianimazione» Corriere della Sera