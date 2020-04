Coronavirus Lombardia, in arrivo nuova linea guida: la quarantena dovrà durare 28 giorni e non 14 (Di sabato 11 aprile 2020) “Sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio“. E’ quanto dichiarato dall’assessore della Lombardia Giulio Gallera, spiegando che il periodo di 14 giorni previsto finora sarà quindi allungato fino a quella data per tutti i positivi. “Chi è a casa dal lavoro avrà un certificato dal medico di allungamento della quarantena – ha aggiunto – fino al 3 maggio. I 14 giorni servono per vedere se compaiono i sintomi, ma molte persone poi sono ancora positive quindi a garanzia di tutti allunghiamo il periodo. L’idea, poi, è di fissarlo a 28 giorni in via definitiva“.L'articolo Coronavirus Lombardia, in arrivo nuova linea guida: la quarantena dovrà durare 28 giorni e non 14 Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Lombardia : cartolerie e librerie chiuse. Fontana : “Non aspettiamo lo Stato”

Coronavirus - in Lombardia leggero peggioramento. Gallera : “Non è finita”

Coronavirus - 98.273 contagi e 18.849 morti in Italia : bollettino Lombardia – DIRETTA (Di sabato 11 aprile 2020) “Sta uscendo unache prevede che laduri fino al 3 maggio“. E’ quanto dichiarato dall’assessore dellaGiulio Gallera, spiegando che il periodo di 14previsto finora sarà quindi allungato fino a quella data per tutti i positivi. “Chi è a casa dal lavoro avrà un certificato dal medico di allungamento della– ha aggiunto – fino al 3 maggio. I 14servono per vedere se compaiono i sintomi, ma molte persone poi sono ancora positive quindi a garanzia di tutti allunghiamo il periodo. L’idea, poi, è di fissarlo a 28in via definitiva“.L'articolo, in: ladovrà28e non 14 Meteo Web.

welikeduel : #GinoStrada: 'Gli ospedali in Lombardia lottizzati che perfino la camorra sarebbe stata in difficoltà a farlo così,… - welikeduel : 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia' #ginostrada a #propagandalive… - La7tv : #GinoStrada: 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia. I pazienti lasciati… - Confagri_Mn : #Coronavirus: @RegLombardia mantiene valide fino al 3 maggio le proprie misure, più restrittive rispetto a quanto s… - CA0S12 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Gallera: giunta in Lombardia nuova delegazione di medici -