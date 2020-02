Stasera in TV: Grande Fratello Vip, rischio eliminazione e nuovi scontri tra ex. Ecco chi rischia stasera su Canale 5 (Di lunedì 10 febbraio 2020) In primo piano questa sera al Grande Fratello Vip non soltanto il nuovo round con le eliminazioni ma anche quello di nuovi ‘casi’ e di nuove polemiche. Quali in particolare?Uno che sarà senza dubbio in copertina questa sera nella nuova puntata del GF VIP 4 in onda sempre in prima serata su Canale 5, c’è quello di Antonella Elia. In particolare, però, che cosa succede all’ex valletta di Mike?Stasera in TV: Grande Fratello Vip, chi verrà eliminatoRiguardo al caso di Antonella Elia, si tratta di una situazione ormai nota: mentre lei si trova nella casa, il suo fidanzato si è rivisto con la sua ex. La donna si è vista assolutamente travolgere dalla furia, dalla frustrazione, e naturalmente tutti i concorrenti oggi saranno chiamati a parlarne.Poi, si arriverà alla fase clou dell’eliminazione: ricordiamo in fatti che oggi in ballottaggio ci sono Adriana Volpe, ... italiasera

raicinque : Stasera, #10febbraio alle 21.15 su #Rai5, #PuntoDiSvolta, i grandi della letteratura europea del '900.… - vitocrimi : Grande soddisfazione per il risultato di stasera. Con la riforma del processo penale lavoriamo per avere processi p… - IlContiAndrea : Confermato per stasera Tiziano Ferro in duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l'amore”. Poi il medley c… -