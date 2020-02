Oscar 2020 | Joaquin Phoenix vince e dedica il premio al fratello (Di lunedì 10 febbraio 2020) Joaquin Phoenix trionfa agli Oscar 2020 come miglior attore protagonista e pronuncia un discorso con dedica commovente al fratello L’egoismo, la discriminazione, lo sfruttamento del prossimo e della natura ma anche il perdono, le seconde opportunità e il migliorarsi giorno dopo giorno. Il discorso di accettazione del premio Oscar pronunciato da Joaquin Phoenix, miglior attore protagonista … L'articolo Oscar 2020 Joaquin Phoenix vince e dedica il premio al fratello è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -