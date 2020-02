Tiziano Ferro, il marito commenta il bacio con Fiorello (Di domenica 9 febbraio 2020) Tiziano Ferro preoccupato per la reazione del marito dopo il bacio di Fiorello: ecco cosa ha detto Victor Il marito di Tiziano Ferro commenta il bacio che ieri il cantante ha avuto dallo showman Fiorello. Infatti Victor, marito del noto cantante, secondo quanto dichiarato dallo stesso interprete romano, poteva prendere molto male e non gradire questo momento di avvicinamento con Fiorello. Nella quarta serata del Festival di Sanremo è arrivato il bacio che ha sorpreso un po’ tutti. I due avevano fatto delle polemiche perché il cantante di Latina aveva promosso un hashtag in cui chiedeva all’attore siciliano di stare zitto. Successivamente, però, avevano fatto pace anche con una fotografia abbracciati, pubblicata sui social. A chiarire una volta e per sempre la pace fatta, anche la loro performance di ieri sera. Dopo il duetto c’è stato un finale a sorpresa con tanto di ... kontrokultura

IlContiAndrea : Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley Non me lo so spiegare-Ed ero contentissimo-… - tvsorrisi : Ci sono le canzoni, poi ci sono le hit. Al di sopra, le meraviglie di Tiziano Ferro #Sanremo2020 - nzingaretti : Da un bel Festival parole da gigante di Tiziano Ferro. Chapeau! #Sanremo2020 -