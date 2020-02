Prescrizione, Conte: “Basta litigi e rinvii. Gli italiani si aspettano risposte”. Salvini: “Maggioranza ai titoli di coda” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La maggioranza si spacca sulla Prescrizione. L’appello di Conte ai partiti: “Basta rinvii, gli italiani si aspettano risposte”. ROMA – La maggioranza si spacca sulla Prescrizione. La fumata nera dell’ultimo vertice di maggioranza ha aperto una frattura tra Italia Viva e gli altri partiti al Governo che sembra insanabile. Con un post sui social il premier Conte ha cercato di rimettere insieme i pezzi lanciando un appello alle forze politiche. “Non chiedetemi se sono garantista o giustizialista – ha precisato il presidente del Consiglio – queste contrapposizioni manichee vanno bene solo per i giornali …. Gli italiani si aspettano risposte, non litigi e rinvii“. Non chiedetemi se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei…Pubblicato da Giuseppe Conte ... newsmondo

