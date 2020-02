Gazzetta: niente ansia e ritiro libero. Il metodo Pioli per il derby di Milano (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sarà un derby milanese insolito, quello di domenica. Almeno per un elemento: il Milan non andrà in ritiro. O meglio, ci andrà chi avrà voglia di farlo. Perché l’allenatore rossonero, Stefano Pioli, lascia la decisione ai suoi giocatori. Piena libertà. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, raccontando il metodo di lavoro del tecnico e le differenze con Antonio Conte, l’altra metà dell’universo milanese, almeno nel calcio. Insomma, sarà un derby che, per la prima volta, non prevede un ritiro obbligatorio per il Milan. “La notte prima del derby il ritiro a Milanello sarà soltanto un optional: chi vorrà sistemarsi in una delle stanza del centro sportivo sarà liberissimo di farlo, magari per evitare la fatica di rientrare a casa dopo l’allenamento e la cena di gruppo e ripresentarsi al campo il giorno dopo di prima mattina. Dopo l’allenamento di sabato pomeriggio i ... ilnapolista

