Costanza Caracciolo, di nuovo incinta di un’altra femminuccia nascita ad aprile (Di giovedì 6 febbraio 2020) Costanza Caracciolo incinta di un’altra bambina: racconta sui social network la sua gravidanza Costanza Caracciolo racconta che è incinta di un’altra femminuccia. Un momento molto bello della sua vita, in cui l’ex velina spiega di essere in dolce attesa. Per la gioia di suo marito Bobo Vieri, Costanza, aspetta un’altra bambina. Nascerà ai primi di aprile e sui social network, ha deciso di avvisare tutti i suoi followers sempre più social, la donna si dice molto felice di questa ultima notizia e quindi è pronta ad affrontare questo momento importante. La sua prima figlia si chiama Stella nata il 18 novembre 2018. Secondo la bella Costanza, potrebbe essere che ci sia un po’ di gelosia tra le sorelle, però, è chiaro che le farà il possibile per cercare di tenere la situazione al massimo sotto controllo. Costanza Caracciolo e l’annuncio della ... kontrokultura

KontroKulturaa : Costanza Caracciolo, di nuovo incinta di un'altra femminuccia nascita ad aprile - - BlitzQuotidiano : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, seconda figlia in arrivo: nascerà ad aprile - PBItaliana : RT @PBItaliana: Costanza CARACCIOLO -