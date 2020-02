Coronavirus: chi era Li Wenliang, il medico che per primo aveva avvisato dell’epidemia e che ora è morto (Di giovedì 6 febbraio 2020) È morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del Coronavirus, ma non era stato ascoltato. Lo rendono noto i media locali, spiegando che il medico è morto proprio per il contagio da Coronavirus. Ma chi era questo medico-eroe? Alla fine di dicembre, quando Li pubblicò un post in una chat tra colleghi per mettere in guardia sul nuovo virus che si stava diffondendo, le autorità lo hanno obbligato a tacere, con la polizia che lo ha accusato di raccontare notizie false. Li Wenliang aveva raccontato la sua storia in un post pubblicato dal suo letto d’ospedale. “Ciao a tutti, sono Li Wenliang, oftalmologo al Wuhan Central Hospital”, cominciava il suo post. Il medico, che aveva confermato alla Cnn di aver saputo sabato di essere stato contagiato, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, prima di morire. La sua diagnosi aveva ... tpi

