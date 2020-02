Figuraccia dem ai caucus dell'Iowa, si inceppa subito la macchina elettorale (Di martedì 4 febbraio 2020) Sono iniziate tra le polemiche le primarie dei democratici in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Ritardi nei risultati e polemiche stanno caratterizzando i caucus in Iowa, il piccolo stato rurale del Midwest che dà il via alla competizione per la nomination alla Casa Bianca. Migliaia di persone si sono messi in fila a -7 gradi di temperatura per entrare in uno dei 1.678 ‘precintus caucus’ distribuiti in 99 contee: si tratta di scuole, biblioteche, chiese, uffici, palestre ed altri luoghi pubblici dove la gente si riunisce per discutere e scegliere il proprio candidato.Il caos al momento di diffondere i risultati. Che arrivano pochi e in ritardo. I voti vostrano delle “contraddizioni” ma “non sono il risultato di un’intrusione di hacker”, prova a chiarire nella notte italiana il partito democratico. Si decide di contare a mano, ... huffingtonpost

