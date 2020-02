Moggi sui rigori: “La Fiorentina non meritava il secondo penalty” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il portale tuttojuve.com riporta le dichiarazioni di Luciano Moggi in merito al discusso secondo rigore... L'articolo Moggi sui rigori: “La Fiorentina non meritava il secondo penalty” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Marco70549582 : @tifoso_perfetto Ripeto tutti telefonavano agli arbitri, non solo Moggi , ma la Telecom di Tronchetti Proverà ha fa… - p_in_algeri : @Milestemplaris @stebellentani @ZZiliani quello a cui voglio arrivare è capire dove pensate che sia il nodo. Calcio… - ItalianoMedio5 : @fattoquotidiano -