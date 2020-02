Fiorentina, Commisso: «Non critico mai gli arbitri, ma oggi sono disgustato» (Di domenica 2 febbraio 2020) Fiorentina, Commisso arrabbiato dopo la sconfitta contro la Juve: «disgustato dal comportamento dell’arbitro, giocatori demoralizzati» Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus. Le sue parole: «Voglio dire questo: sono qui da sei mesi e non faccio mai critiche agli arbitri, ma loro non possono decidere le partite. sono disgustato. Loro devono lasciare che siano i giocatori a giocarsi le partite, la Juve non ha bisogno di aiuti. Ho parlato con i giocatori, sono tutti arrabbiati e demoralizzati». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

