Coronavirus, ecco chi lo ha isolato: tutte donne del Sud, tra loro anche una giovane precaria (Di domenica 2 febbraio 2020) Arrivano da Sicilia, Campania, Molise. Alcune di loro hanno lavorato in Africa contro il virus Ebola. E c’è anche chi è ancora precaria, nonostante sei anni di lavoro all’Istituto Spallanzani: grazie a queste donne del Sud, l’Italia è il primo Paese in Europa ad aver isolato il codice genetico del virus. Il team è composto da Francesca Colavita, molisana e ricercatrice precaria, dalla dottoressa siciliana Concetta Castilletti e dalla virologa Maria Rosaria Capobianchi, originaria del Napoletano. La dottoressa Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia, è nata a Procida 67 anni fa, si è laureata in scienze biologiche e si è specializzata in microbiologia. La dottoressa Concetta Castilletti è la responsabile dell’unità virus emergenti dell’Istituto Spallanzani dove lavora dal 2000. È soprannominata “mani d’oro“, come ha raccontato il ... ilfattoquotidiano

