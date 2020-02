Camionisti in Trattoria, il pranzo pugliese dura il tempo di un caffè. Misha convince (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nonostante la durata geologica dei pranzi pugliesi, la prima puntata di Camionisti in Trattoria, il factual di Nove ripartito stasera con la quarta edizione, ha coperto poco più di un'ora di programmazione. Alla guida della trasmissione lo chef italo-armeno Misha Sukyas, che succede alla gestione Chef Rubio.Il nuovo arrivato non è molto conosciuto al grande pubblico, provenendo da alcune produzioni del canale tematico Food Network (Chopped Italia su tutti), ma si dimostra sin da subito molto appetibile televisivamente con la sua aria da gigante buono e un linguaggio sorprendentemente ricercato, come la recensione dei cavatelli mari e monti ("Sono un tatuaggio indelebile nella memoria delle mie papille gustative").Camionisti in Trattoria, il pranzo pugliese dura il tempo di un caffè. Misha convince pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2020 22:42. blogo

