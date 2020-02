Busto Arsizio-Monza oggi in tv, Semifinale Coppa Italia volley femminile: orario, programma, streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi sabato 1° febbraio (ore 20.30) si gioca Busto Arsizio-Monza, Semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Il teatro della sfida sarà il PalaYamamay di Busto Arsizio dove andrà in scena una partita da dentro o fuori: chi vince si assicura la possibilità di disputare l’atto conclusivo contro Conegliano o Scandicci, chi perde verrà eliminata dalla competizione e dirà addio ai sogni di gloria. Le Farfalle partiranno con tutti i favori del pronostico ma le padrone di casa dovranno stare particolarmente attente al cospetto di un avversario desideroso di firmare il colpaccio dopo aver già eliminato Novara, detentrice del trofeo, ai quarti di finale. Alessia Orro, Britt Herbots, Alessia Gennari e compagne, capaci di liquidare Firenze nel primo turno, vorranno fare la differenza contro le ambiziose brianzole che punteranno sulle giocate di Ortolani e Plummer per giocarsela ... oasport

