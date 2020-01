Dialogo tra Montalbano e Catarella su Sanremo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Allura Catarè io manca per diecia juorna: vada a Zena dalla signura Livie”. Catarè: “Allura si ci sugna nuvitate la acchiamma allà?”. Muntilbano: “Sissi, mi poti acchiamari”. Catarè: “Scusasse dutturi, ma Ginova stessi viciniora a Sanrima?”. M: “Abbastavilmenta, pirchia?”. C: “Commo pirchia, dutturi, non la sapia che i primera di fevvraia acumincia il Fistivalla?”. M. “Ma che havino cangiato nomina; si addici Festivalla, non Fistivalla: ma che fussia un nia anglisma?”. C: “(…)”. M. “Pirchia haora non parla chiù?”. C: “Dutturi, io stiva apparlanda del Fistivalla e lia mi apparla di malatie”. M: “Ma anglisme nun è na malatie, Catarè… Voli diciri che na palabra poti advinire da n’ata lingue”. C: “Ma che vine a fari?”. M: “Vine per li vacantia, ce piacia e rista in Itaglia”. C: “Ah, allura mi appiacia”. M: “Ah, bine: vidia che nun si suvraniste”. C: “Suvra ci vada spissa ma sinza ... ilnapolista

