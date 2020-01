GTA 6: Rockstar al lavoro sulle scene Motion Capture? (Di sabato 25 gennaio 2020) Il 2019 è stato l’anno dei rumors per GTA 6, numerosi sono i dettagli trapelati in rete, che non hanno ancora visto una conferma o smentita. Quest’oggi è stata pubblica in rete, attraverso Instagram, una foto di Motion Capture alquanto sospetta, che sembra riferirsi proprio a GTA 6. GTA 6 in sviluppo? Trapela una possibile foto in Motion Capture Uno dei giochi più attesi dai giocatori è sicuramente GTA 6, sopratutto dopo il successone del precedente capitolo, grazie sopratutto al comparto Online che ancora oggi a distanza di anni dal lancio continua ad aggiornarsi ed espandersi. Sul profilo Social di Tim Neff, stuntman che ha lavorato anche a GTA 5 e Red Dead Redemption 2, è stata caricata la foto che potete vedere in alto. lo scatto ritrae Tim con 2 colleghi in uno spazio adibito per il Motion Capture. I 3 indossano la ... gamerbrain

