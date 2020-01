Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: INIZIAMO DALL’AURELIA DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA TRA CERVETERI E LADISPOLI PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA. TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO, DOVE SI STA IN CODA TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA SULLA FLAMINIA ANCORA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 ... romadailynews

Roma : #Pigneto, cambia la #mobilità del quartiere per i lavori di costruzione della nuova stazione FS Pigneto. Modifiche… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : Si raccomanda di prestare attenzione sulla #DiramazioneRomaNord dove è avvenuto un incidente tra un mezzo pesante e… -