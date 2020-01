Coldiretti: cresce il fatturato alimentare spinto dai consumi di Natale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “In controtendenza, con l’andamento generale, cresce il fatturato alimentare che spinto dai consumi di Natale fa segnare un aumento del 2,6% a novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul flop di fatturato e ordinativi industriali. “In un clima di preoccupazione generale si tratta di un risultato positivo risultato dalla preparazione delle scorte per i consumi di Natale e Capodanno in cui si è registrata una spesa complessiva per imbandire le tavole di circa 5 miliardi di euro, l’11% in più dello scorso anno,” secondo Indagine Coldiretti/Ixe’. “E’ stato record storico per il Made in Italy alimentare – continua la Coldiretti – anche sulle tavole delle festività all’estero con l’export di vini, spumanti, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made ... meteoweb.eu

