Un posto al sole | addio ANDREA | Davide Devenuto ha finito di girare!

Nelle sue più recenti interviste sull'argomento, Davide Devenuto aveva fatto capire che a gennaio avrebbe ancora ancora girato delle puntate di Un posto al sole. Così è stato e prossimamente assisteremo agli episodi in questione, ma già sappiamo da tempo che l'attore ha scelto di lasciare la soap dopo tanti anni. Ciò vuol dire che le scene con ANDREA che vedremo durante questo inverno saranno le ultime! Ovviamente resta da capire come si concretizzerà questa uscita di scena a livello di trame e cosa accadrà di preciso affinché ANDREA e Arianna (Samanta Piccinetti) separino del tutto le loro strade, ma di questo ci occuperemo a tempo debito. Oggi invece vi segnaliamo l'addio (salvo ripensamenti futuri, naturalmente) di Davide allo staff della fiction partenopea di Rai 3.

