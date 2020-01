LIVE Sinner-Purcell, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-5, l’azzurro recupera il break di svantaggio (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Sinner tiene a zero il servizio e si porta avanti. 40-0 Game che sta volando via. 30-0 Errore di Purcell. 5-5 break DI Sinner! Altro brutto errore dell’Australiano e Jannik pareggia. 30-40 PALLA break Sinner! Purcell commette un ingenuo errore. 30-15 Bella volée di Purcell. 15-15 Finisce in corridoio il rovescio di Sinner. 4-5 Sinner accorcia le distanze, ma ora Purcell serve per il primo set. 40-15 Altra ottima prima. 30-0 Prima vincente di Sinner. 3-5 Purcell allunga nel primo set. 40-15 Sinner ancora fuori giri con il dritto. 30-15 Sinner spara il dritto fuori. 15-15 Bella risposta di Jannik. 3-4 Arriva il break di Purcell, che trova il passante di dritto. 15-40 Super accelerazione di Purcell e altre due palle break per lui. 15-30 Rovescio vincente dell’Australiano. 15-15 Purcell mette in corridoio la risposta. 3-3 ... oasport

zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-1 inizio di partita senza break - #Sinner-Purcell… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 20 gennaio in DIRETTA: subito in campo Sinner Berrettini Fognini. Giustino luck… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 20 gennaio in DIRETTA: subito in campo Sinner Berrettini Fognini e 6 azzurri co… -