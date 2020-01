Servant 2: i primi dettagli sull'ambientazione della seconda stagione (Di domenica 19 gennaio 2020) Servant 2 arriverà prossimamente su Apple TV+ e uno dei produttori ha parlato dell'importanza della casa nei nuovi episodi. Servant 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Apple TV+ dopo aver lasciato in sospeso gli spettatori con un season finale misterioso che ha suscitato molte domande e dato poche risposte. Tony Basgallop, uno dei produttori esecutivi della serie creata da M. Night Shyamalan, ha ora rivelato qualche dettaglio riguardante quello che accadrà nella seconda stagione. In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly si rivela infatti parlando di Servant: "Non voglio rivelare su cosa stiamo lavorando. Siamo sempre stati aperti all'idea dei cambiamenti nel caso in cui ci fosse il bisogno o il desiderio di espandere la storia oltre questa famiglia, possiamo ... Leggi la notizia su movieplayer

